Громкое уголовное дело о взятках, возбужденное в отношении бывшего руководителя барнаульского МУПа "Городское зеленое хозяйство", направлено в суд.
Вместе с ним по делу проходит бывший главный инженер муниципального предприятия.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, обвиняемым инкриминируют в зависимости от роли каждого взяточничество, присвоение и растрату, превышение полномочий и посредничество во взяточничестве.
"Следствием установлено, что руководитель МУП "Горзеленхоз" при соучастии и посредничестве главного инженера этого же предприятия требовал от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц взятки за заключение и подписание договоров на выполнение различных работ по благоустройству и оказание услуг муниципальному предприятию (так называемые "откаты"). В сентябре 2018 года после получения части взятки от одного из индивидуальных предпринимателей директор МУП был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ходе предварительного следствия установлена причастность обвиняемого к совершению шести эпизодов получения взяток", – указывают в СКР.
Также в правоохранительном ведомстве добавляют, что следователями собраны доказательства о совершении обвиняемым нескольких эпизодов хищения денежных средств муниципального предприятия, совершенных с использованием служебного положения и в крупном размере путем заключения от имени предприятия ряда фиктивных договоров, оплата по которым возвращалась контрагентами директору МУП при посредничестве главного инженера за вознаграждение.
По данным СК, злоумышленники незаконно получили денежные средства на сумму более 1,4 миллиона рублей.
Отмечается, что свою вину фигуранты дела признали. На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Имени бывшего руководителя "Горзеленхоза" в СКР не называют, но очевидно, что речь идет о Сергее Гончарове, который был задержан в начале сентября прошлого года.
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