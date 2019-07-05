Природный парк "Предгорье Алтая" может стать национальным

Региональный природный парк "Предгорье Алтая" вскоре может преобразоваться в национальный парк, сообщает "Бийский округ" со ссылкой на слова заместителя генерального директора АО "Курорт Белокуриха" Олега Акимова.

"Совместно с краевым министерством природных ресурсов мы работаем над идеей преобразования регионального природного парка "Предгорье Алтая" в национальный парк", — сказал Акимов в четверг, 4 июля, в ходе заседания круглого стола, прошедшего в Белокурихе.

По его словам, если изменения произойдут, курортный район получит новые дороги и турмаршруты, охрану природных достопримечательностей и увеличение территории.

"Все это, на наш взгляд, увеличит инвестиционную привлекательность всего региона", — подчеркнул Акимов.

По словам директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ (особо охраняемых природных территорий) Ивана Шмакова, на федеральном уровне готовы рассмотреть такую заявку от правительства Алтайского края.

Также, как отмечается, в настоящий момент якорный инвестор строящегося курорта "Белокуриха-2" (компания "Курорт Белокуриха") инициирует проектирование и строительство визит-центра на территории нового курорта. Это предложение будет изучено в том числе.

"Сегодня мы услышали доклад представителя якорного инвестора "Белокурихи-2" и хотим сказать, что за последние два года этот проект сделал внушительный шаг вперед. Причем, с бережным отношением к экосистеме и соблюдением всех природоохранных норм. Мы считаем, на "Белокурихе-2" баланс максимально соблюден", — заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.