Республика Алтай заняла первое место в России по уровню облучения населения природными источниками радиации, сообщает республиканский Роспотребнадзор.

Уровень естественного ионизирующего излучения на одного жителя – 8,9 мЗ в год.

"Средняя объемная активность в 2018 году по республике составила 345,8 Бк/м3, тогда как по нормам радиационной безопасности предельный уровень в зданиях – 200 Бк/м3, – констатировали в ведомстве. – То есть в среднем по республике показатель превышен в 1,5 раза".

Эксперты связывают такую особенность территории с геологическими условиями. Тектонические разломы и гранитные отложения с повышенным содержанием урана, тория, бериллия и вольфрама способствуют выделению радиации.

Наиболее высокие плотности газа радона, который может вызывать рак легких и другие заболевания, приходятся на Майминский, Турачакский, Чемальский, Чойский и Усть-Коксинский районы.

Радон наиболее опасен, когда скапливается в помещениях, поднимаясь наверх из земли. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора настаивают на том, чтобы в случае необходимости создавать противорадонную защиту при возведении и капитальном ремонте зданий.

"Муниципалитетам рекомендовано не допускать строительства, проведения капитального ремонта образовательных, а также лечебно-профилактических учреждений, административных зданий общественного пользования без наличия результатов радиологических исследований и инженерно-экологических изысканий", – заявляют в ведомстве.