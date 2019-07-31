Городской суд вынес приговор троим предпринимателям в Бийске, которые устроили "полигон" складирования бытовых отходов на обычном земельном участке в наукограде, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
35-летний гендиректор ООО "Алтайская строительная компания" (АСК), а также 35-летняя учредительница ООО "Утильсервис" и ее 49-летний сожитель, который фактически также был одним из руководителей компании, осуждены за совершение мошенничества, отмывания денег в особо крупном размере и нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Им назначено наказание от 4 до 6,4 года лишения свободы условно со штрафом от 300 до 800 тысяч рублей. Кроме того, суд рассмотрит гражданский иск на компенсацию причиненного ущерба.
Как установлено судом и следствием, в июне 2016 года акционерным обществом "Бийское производственное объединение "Сибприбормаш" был объявлен конкурс по выполнению работ, связанных с захоронением опасных отходов на специализированном полигоне. Победителем конкурса оказалась АСК.
Не желая выполнять условия договора, директор компании подыскал предприятие – ООО "Утильсервис", имеющее лицензию на осуществление деятельности по утилизации и обезвреживанию опасных отходов. Вступив в сговор, предприниматели изготовили фиктивные документы о приеме и утилизации опасных отходов "Сибприбормаша" на полигоне в Томске.
По факту же выгрузка и размещение отходов незаконно осуществлены на земельном участке в Бийске, который не предназначен для хранения и захоронения опасных отходов, внесенных в государственный реестр.
В результате таких действий был нанесен серьезный вред окружающей среде. При этом деньгами в размере более 40 миллионов 800 тысяч рублей, предназначенными для оплаты работы, обвиняемые распорядились по своему усмотрению.
Преступление выявили сотрудники краевого управления ФСБ России. Бизнесмены своей вины не признали. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.
Комментарии
"...Им назначено наказание от 4 до 6,4 лет лишения свободы условно со штрафом от 300 до 800 тысяч рублей. ...." и далее "...В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд....." Это как так? Сначала вынесено решение, а затем дело в суд направлено, так что ли? ))
За такое преступление всего лишь условный срок???...
Аллилуя слався Россея, 40 лямов увели,,,,штраф 800 и свобода, Яллилуя....
Условный срок??? Штрафы от 300 до 800тыр при присвоении 40 млн??? Да за украденную курицу на 5 лет сажают!!! Что за бред? Что за правосудие? А кто оценил ущерб природе и людям - жителям Бийска??? Кто его будет компенсировать? Это просто ...., товарищи. Автору статьи - что же фамилии-то боитесь называть, что ли? Город, да и страна, должны знать своих героев! Хотя, журналисты нынче не те уже, ...
Справедливости нет, не было и не будет, пока Сталин не воскреснет.