Фото: Комитет по СМИ Белокурихи

В Белокурихе с 8 по 10 августа в честь 152-летия города-курорта организуют специальный гастрономический тур по ресторанам, сообщила Amic.ru представитель городского комитета по СМИ Евгения Рудь.

За трехдневный тур его участникам предложат попробовать изысканные блюда из сибирских продуктов, приготовленные по специальным рецептам в нескольких городских предприятиях общественного питания.

"Это эксклюзивные предложения, которых в другое время не будет", – уточнили в мэрии.