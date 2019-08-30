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Депутаты возьмут на контроль обещанный рост зарплат учителей в Алтайском крае

, ИА "Амител"
К этому их призвал спикер АКЗС Александр Романенко
Фото: phocuswire.com

Фото: phocuswire.com

Глава парламента Алтайского края Александр Романенко призвал депутатов проконтролировать, как проходит в городах и районах края внедрение новой системы оплаты труда педагогов, которое должно привести к росту их доходов. Об этом он сказал во время общения народных избранников с министром образования региона Максимом Костенко.

"Сейчас средняя заработная плата учителей по краю – 25 тысяч рублей, вы ее предполагаете довести до 27,5 тысячи рублей. Мы также знаем, что по разным муниципалитетам она варьируется, и разбег составляет до 10 тысяч рублей. Какими будут ваши действия в новой системе оплаты труда, чтобы заработная плата для педагогов во всех муниципалитетах была единой?" – спросил спикер.

Министр Костенко пояснил, что ситуация будет выровнена как раз счет новой системы оплаты труда.

"В последнее время стимулирующая часть, которая добавляла разницу в оплате труда, была превалирующей. Раньше средний оклад составлял 2950 рублей, с 1 сентября – 7010 рублей, увеличившись почти в 2,5 раза. Гарантированная часть (оклад плюс компенсационные выплаты) станет больше МРОТ, она будет защищена. После консультаций с профсоюзами будет утверждено новое положение о стимулирующих выплатах, в котором останутся самые важные и полезные показатели. Проблема на какое-то время еще останется, и она связана с нагрузкой", – пояснил Максим Костенко.

Александр Романенко попросил министра по возможности оперативно решить этот вопрос, ведь, по сути, учитель в Солтонском районе и в Барнауле выполняет одни и те же задачи, а зарплата может сильно отличаться.

Костенко сказал, что от новой системы как раз выиграют низкооплачиваемые педагоги. У некоторых зарплата вырастет до 10 тысяч рублей.

Кстати, сейчас остается 50 вакансий учителей, до конца следующей недели пустующих ставок не будет, заверил министр.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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