Белокуриха попала в пятерку лучших курортов России для катания на сноубордах

Белокуриха стала одним из лучших курортов для катания зимой на сноубордах, сообщает портал "ТурСтат". Участников онлайн-опроса попросили рассказать, на каких горнолыжных курортах они хотят зимой отдохнуть активно.
По мнению россиян, в первую десятку вошли курорты: Сочи (Роза Хутор, Красная Поляна), Башкирии ("Абызаково"), Кемеровской области (Шерегеш), Алтайского края (Белокуриха), Карачаево-Черкесии ("Архыз" и "Домбай"), Подмосковья ("Сорочаны"), Пермского края (Чусовой), Мурманской ("БигВуд"), Свердловской (гора Белая), Челябинской ("Завьялиха") и Ленинградской ("Игора") областей, а также Татарстана ("Свияжские холмы").
За Белокуриху и Шерегеш отдали по 7% голосов. Курорт "Роза Хутор" получила 25%, "Красная поляна" – 15%, "Абызаково" – 13%. Остальные не набрали и 6%.
Ранее Белокуриха попала в десятку лучших курортов для отдыха этой зимой. Кроме того, этот алтайский город назван одним из лучших для встречи 2020 года.
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