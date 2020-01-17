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Замминистра транспорта Алтая может вернуться на высокую должность в Воронеж

, ИА "Амител"
Девелоперы выдвинули Потапова на пост главного строителя Воронежской области

Кандидатура заместителя министра транспорта Алтайского края Сергея Потапова была одобрена на должность руководителя департамента строительной политики Воронежской области региональным Союзом строителей, сообщает "Ъ-Черноземье".

По данным издания, Потапов уже провел встречу с губернатором Александром Гусевым. Окончательное решение о назначении может быть принято после обращения профильного союза к главе региона. В облправительстве официально никак не прокомментировали информацию. По данным Минтранса, Потапов не писал заявления об увольнении.

Бывший руководитель департамента строительной политики Олег Гречишников покинул пост в конце 2019 года, после того как стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Чиновник дал признательные показания по делу в отношении главы управления строительной политики мэрии Воронежа Владимира Пешкова.

Сергей Потапов родился 7 января 1967 года в селе Репном Новоусманского района Воронежской области. В 1991 году окончил "Воронежский инженерно-строительный институт" по квалификации "инженер-строитель". С 1991 по 2001 год работал в ДСФ-3 ОАО "Дорстрой" в селе Новая Усмань Воронежской области, где начал свою карьеру с мастера, затем стал прорабом, и в должности главного инженера был переведен в компанию ЗАО "Илан-Л" в Москву, где занимался строительством автодорог. Одним из основных объектов стала трасса Чита – Хабаровск.

С 2013 по 2019 год занимался коммерческой деятельностью: с 2013 по 2015 год был вице-президентом ООО "Стройгазконсалтинг".

Глава алтайского Минтранса Александр Дементьев несколько лет работал на аналогичной должности в Воронежской области. В Алтайском крае Потапов курировал дорожную сферу.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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