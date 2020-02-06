Алтайский край не вошел в число самых пьющих регионов

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) опубликовал список из пяти российских регионов, которые лидируют по объему употребления водки.
На первом месте – Сахалинская область. Там выпивают в год 12 литров водки на душу населения. На втором месте – Магаданская область (11,4 л). Далее идут Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л).
По мнению экспертов, в этих регионах, во-первых, традиционно предпочитают крепкий алкоголь – из-за сурового климата, во-вторых, высокие средние зарплаты дают возможность населению покупать легальное спиртное.
Рейтинг сформирован на основании статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов РФ.
Комментарии
В Алтайском крае водку не пьют. Просто денег нет. А вот самогон Ну а кто его считает?
В Сахалинской области средняя зарплата 88000 рублей. При такой зарплате можно и государеву водку пить.
Это потому что главные знатоки и бухатели такие как месный живут там где пальмы растут.... Поэтому мы не в первых числах
- Как часто Вы пьете?
- Когда 30, когда 31 день, а в феврале вообще разгрузочный месяц.
А жаль, жаль, хоть в чем-то бы могли быть первыми.
Зато по количеству психов мы впереди России всей!
поднажмем товарищи! надо войти в это число!!!
Круг общения формирует и взгляды на мир. Если вокруг вас пьют самогон, то вы и думаете, что все вокруг пьют самогон.
А синегалам, пьющим Боярышник, кажется, что все пьют именно Боярышник.
Я понимаю тех, кто из осознанных побуждений нагнал себе несколько литров самогона, настойки домашние сделать, на орешках там, или что то такое.
Но целенаправленное питьё этой сивухи - это уже за гранью.
Нормальные люди следят за тем что именно они едят и пьют. И просто себе не позволяют опускаться до уровня алкашей. А ведь некоторые бегают, покупают сэм у непонятных барыг...
Да как вообще можно в себя вливать неизвестного происхождения дурно пахнущую и ещё хуже выглядящую жидкость???? Вы чо, бессмертные? Или у вас самоуважения нет?
6.02.2020 10:41
- гость -
ух как заговорил. а ведь чуть больше месяца назад кушал сэмушку за милую душу)))
вот как меняет человека вкусная сэмушка
10:49
Вы упустили одну деталь: в посте была оговорка про собственный продукт, изготовленный сам для себя, это как раз понятно и не вызывает негатива. Наоборот, сам свой вкус знаешь, и продукт будет тебе нравиться.
Но покупать у каких то барыг, чтобы насинячицца сэмом? Ну нет, это не айс)
6.02.2020 10:53
- гость -
))
вчера подогнали немножко. завтра или в субботу еще привезут. адрес знаешь)))
это победа! нужно за это выпить!
Пьют там где нет общей границы с Казахстаном.
6.02.2020 10:41
- гость -
За гранью - это пить казенную отраву за большие деньги. От своего самогона ещё никто не отравился. Самогон хорошо приготовленный вкуснее и полезнее магазинных "коньяка "и "виски ".
13:09
Вы эталонный колхозник)
Магазинный виски)))))))
Я такого ещё просто нигде не мог слышать)
Дать такой перл прочитать с экрана ТВ - вся страна поржет)
А вы вообще хоть что нибудь слаще морквы пробовали?
Вы вообще в курсе где и как производят настоящий коньяк и настоящий виски?
Или для вас верх роскоши - это бутылка вечернего звона производства иткульского завода?
Вот вы же сейчас смогли в интернете что то написать, так поинтересуйтесь вопросом, хотя бы для общего развития. Работайте над собой, нельзя таким дремучим быть, 21-й век все таки.
Ещё один Корейко отписался. Морква - это 4 отделение колхоза "Пролетарий"