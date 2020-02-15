16 февраля в Барнауле расскажут, как получить большой урожай земляники

16 февраля в Научно-исследовательском институте садоводства Сибири имени Лисавенко (Змеиногорский тракт, 49) состоится заседание лектория по выращиванию земляники.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства Алтайского края, ученые подробно расскажут про агротехнику, биологические особенности и сортовое разнообразие ягоды.

Наставления специалистов призваны помочь садоводам получить хороший урожай. Мероприятие проводится в рамках цикла еженедельных лекций для дачников. Оно стартует в 10:00.

Следует отметить, что в Барнауле зарегистрировано более 20 тысяч дачных, приусадебных и садовых участков.