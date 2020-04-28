За сутки в Алтайском крае произошло 72 пожара, большинство из них – природные

27 апреля в Алтайском крае произошло 72 пожара, в 49 из которых горела сухая трава. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

За последние дни пожарным приходилось тушить растительность вблизи Барнаула, Рубцовска, Камня-на-Оби, Бийска, Славгорода, а также в двух десятках районов края. Как отметили спасатели, благодаря оперативной работе случаев возгорания жилых построек не было.

Наиболее крупный ландшафтный пожар произошел в Каменском районе. Огонь охватил площадь почти в 700 квадратных метров, однако его удалось ликвидировать в течение получаса.

Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим. Населению запрещено посещать лес, разводить костры и поджигать сухостой на своих участках.

Ранее amic.ru сообщил, что 23 апреля в Озерном лесничестве одновременно загорелось несколько участков леса. В тушении участвовало более 100 человек и 55 единиц техники, всего от огня пострадало порядка 180 гектаров.