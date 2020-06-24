Иномарка перевернулась после ДТП в центре Барнаула

Фото: instagram.com/barnaul.insta/
Две иномарки столкнулись в Барнауле на проспекте Красноармейском 24 июня. Фотографии с места аварии опубликовали на аккаунте barmaul.insta в Instagram.
ДТП произошло перед пешеходным переходом в районе пересечения с улицей Геблера. На снимках видно, что один из автомобилей от удара перевернулся.
Очевидцы утверждают, что в результате столкновения никто не пострадал.
"Был там, все живы-здоровы", — написал местный житель.
Ранее amic.ru писал, что ГИБДД разыскивает мотоциклиста, который сбил девятилетнюю девочку на улице Малахова в Барнауле и скрылся с места происшествия.
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