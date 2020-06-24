Мужчина утонул в реке Власиха в Барнауле

24 июня в реке Власиха в краевой столице утонул мужчина, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте". На место происшествия прибыли полицейские.
По словам одного из местных жителей, в районе второй дамбы это уже не первый случай гибели людей. Так, примерно две недели назад там же утонул 15-летний подросток.
Ранее amic.ru писал, что 34-летний сибиряк поскользнулся и упал с камня в реку Катунь. Попытки спасти мужчину успехом не увенчались – его унесло течением.
По информации очевидцев, инцидент случился, когда отдыхающие фотографировались на месте слияния Большого Яломана и Катуни.
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