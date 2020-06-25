Директор сибирской клиники уверен, что статистика по COVID занижена в пять раз

Директор клиники "Санитас" в Новосибирске Михаил Андрушкевич заявил, что официальная коронавирусная статистика в регионе может быть занижена в пять раз. Он уверен, что только соблюдение масочного режима позволит остановить заражения, пишет "Тайга.Инфо".
"Если вы прикрыли рот маской, то все остается в маске. Если два человека в масках, то 99%, что заражения не будет, – сказал Андрушкевич. – Минимум статистика занижена в пять раз, я считаю. Я же понимаю, как это делается. По нашим подсчетам, легкие больные вообще не попадают в эту статистику. А 100 [человек в сутки] – такая хорошая круглая цифра, которая не выбивается из показателей соседних регионов. Это очень странная статистика", – сказал врач.
Он считает, что средства защиты нужно выдавать всем врачам городских больниц, а не только тем, кто работает в "красной зоне".
Комментарии
Бакланить - не каменьями ворочать.
Если вы прикрыли рот маской, то все остается в маске. Если два человека в масках, то 99%, что заражения не будет, - сказал Андрушкевич.
Ха ха. А чего тогда врачи поголовно заражаются.
Ха ха. А чего тогда врачи поголовно заражаются.
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Потому что маска одноразовая - одел, снял, выкинул. А они носят её целый день, снял, либо одел не той стороной, либо руками перенёс вирус с одной стороны на другой, или кармане.
25.06.2020 15:59
- гость -
Ха ха. А чего тогда врачи поголовно заражаются.
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Элементарно.Недостаток средств индивидуальной защиты.
В частной беседе с некоторыми барнаульскими медиками доводилось слышать о подобных цифрах.
В частной беседе с некоторыми барнаульскими медиками доводилось слышать о подобных цифрах статистики.
В частной беседе с некоторыми барнаульскими медиками доводилось слышать о подобных цифрах.
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Обычно врачи говорят так - умножаем на порядок (10 раз)