В Барнауле BMW неудачно обогнал поворачивающую "Ладу"

Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на улице Советской армии, 153 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает "Инцидент Барнаул".
По информации очевидца, водитель BMW пытался обогнать "девятку", которая начала поворачивать, по встречной полосе. В итоге иномарка врезалась в левый борт "Лады". Водителя отечественного авто увезли в больницу с травмами.
Как ранее сообщил amic.ru, в Камне-на-Оби девушка-водитель попыталась сбежать от преследующих ее сотрудников Госавтоинспекции. Отрываясь от погони автолюбительница на несколько секунд отвлеклась, чтобы объяснить что-то поравнявшемуся с ней экипажу ДПС, и зацепила ближайший столб.
Комментарии
.Правду говорят БМВ головного мозга. Что неадекват то на бумере.
29.06.2020 13:48
- гость -
Не только БМВ. Чем дороже машина, тем больше вероятность, что за рулем будет сидеть свинорылый краснорожий мордоворот с пятью складками на затылке. Таков неестественный отбор в РФ.
29.06.2020 13:55
АБОРИГЕН
А вы знаете, мне на дорогих машинах почему то наоборот встречаются вежливые люди. Складки не считал, меньше 5 точно.
29.06.2020 13:59
- гость -
Слабовата репрезентативность.
А абориген оказывается завистливый
29.06.2020 13:48
- гость -
на тоетах неадекватов, в том числе бухих за рулем, в разы больше
29.06.2020 14:05
- гость -
А вот и анонимы подтянулись со скудными мыслишками первого порядка.
говорят у БМВ в фейсбуке новая эмблема.
"Что неадекват то на бумере."
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Э... а на ладе кто? При повороте налево он должен убедиться в том, что его не обгоняют, а если обгоняют, пропустить и потом поворачивать.
Вот вас таких оленей полгорода...
говорят у БМВ в фейсбуке новая эмблема.
технарь
бмв уже не то
Я не вижу там перекрестка, куда водитель 99-ой поворачивал? Если БМВ обгонял на перекрестке, то он двойной олень
Там сплошная линия, косяк понтореза 100%
Фору купит себе на БМВ и офигеет-она около 200 руб. наверно стОит
29.06.2020 15:15
- гость -
новая оригинальная фара на этот кузов - 35 тысяч. С разбора в 2 раза дешевле. Для сравнения, на кэмри тех же годов, фара стоит точно также. Шах и мат любителям поныть, что на бмв все дорого