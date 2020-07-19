В Барнауле в многоквартирном доме произошел хлопок газа

Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле в доме на улице Глушкова, 3, на втором этаже взорвался газ, информирует паблик "Инцидент Барнаул".
По сообщению очевидцев, хлопок выломал пластиковые окна, однако все жильцы дома остались живы. На месте работают сотрудники МЧС и находится пожарный расчет.
Как ранее сообщил amic.ru, 18 июля в барнаульском поселке Восточной на улице 2-й Степной загорелись два частных дома. Из-за плотной застройки участков была высокая вероятность перекидывания пламени на соседние постройки.
На место прибыли две пожарных машины и скорая помощь, однако о причинах возгорания и наличии пострадавших не уточняется.
Комментарии
Хлопок в заголовке превратился во взрыв в заметке. Чудны дела твои, осподи...
Журналисты давайте вещи называть своими именами, что бы у вас так хлопнуло.
что там за представление было, что от хлопков даже окна повылетали
Кто-то сильно испугался и в этот момент искра...
Еще раз убеждаюсь в том, что ни за какие коврижки не стал бы покупать квартиру в "газифицированном" доме, чтобы однажды вот так вот "хлопнуло"
Не хлопок, а ВЗРЫВ.
Называйте вещи своими именами, трусливые ипотечники.