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В Барнауле в многоквартирном доме произошел хлопок газа

, ИА "Амител"
От взрыва в квартире повылетали пластиковые окна

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в доме на улице Глушкова, 3, на втором этаже взорвался газ, информирует паблик "Инцидент Барнаул".

По сообщению очевидцев, хлопок выломал пластиковые окна, однако все жильцы дома остались живы. На месте работают сотрудники МЧС и находится пожарный расчет.

Как ранее сообщил amic.ru, 18 июля в барнаульском поселке Восточной на улице 2-й Степной загорелись два частных дома. Из-за плотной застройки участков была высокая вероятность перекидывания пламени на соседние постройки.

На место прибыли две пожарных машины и скорая помощь, однако о причинах возгорания и наличии пострадавших не уточняется.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.07.2020 18:00
CALIBR

Хлопок в заголовке превратился во взрыв в заметке. Чудны дела твои, осподи...

19.07.2020 18:02
- гость -

Журналисты давайте вещи называть своими именами, что бы у вас так хлопнуло.

19.07.2020 18:50
- гость -

что там за представление было, что от хлопков даже окна повылетали

19.07.2020 18:55
- гость -

Кто-то сильно испугался и в этот момент искра...

19.07.2020 18:58
- гость -

Еще раз убеждаюсь в том, что ни за какие коврижки не стал бы покупать квартиру в "газифицированном" доме, чтобы однажды вот так вот "хлопнуло"

19.07.2020 18:59
Абырвалг

Не хлопок, а ВЗРЫВ.
Называйте вещи своими именами, трусливые ипотечники.

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