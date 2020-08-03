Двоих травмированных туристов на Алтае эвакуировали на вертолетах

За сутки 1 августа спасателям дважды приходилось привлекать вертолет, чтобы оказать помощь участникам незарегистрированных туристических групп. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Первый случай произошел в Кош-Агачском районе рядом с "Куполами трех озер". 51-летний мужчина при падении получил травму и не смог самостоятельно передвигаться.
Второй инцидент случился в Усть-Коксинском районе. Во время конной прогулки рядом с озером Ак-Кем 46-летняя женщина упала с лошади и сильно повредила плечо.
Для эвакуации пострадавших задействовали вертолет Ми-8 центра медицины катастроф. Туристов госпитализировали в республиканскую больницу.
Комментарии
Астероид на горный скоро упадет
сначала пиарили горный, теперь пугают
Вертолет на фото не той авиакомпании. Даже здесь путаем "Два Алтая". В республике своя медицина катастроф и свои вертолеты.