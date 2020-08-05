27-летний мужчина без вести пропал в Алтайском крае вместе с автомобилем

В Алтайском крае пропал 27-летний житель села Жилино Первомайского района Алексей Островский. Об этом сообщили в группе "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Алтайского края" в соцсети "ВКонтакте".
По информации волонтеров, мужчина 2 августа уехал из села на автомобиле Volvo S40 в неизвестном направлении. С тех пор о нем ничего неизвестно.
Молодой человек худощавого телосложения, рост – 180 см. Волосы черные с проседью, глаза карие. На момент исчезновения был одет в светло-синюю джинсовую куртку, светло-синие джинсы и черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить по телефонам 8-800-700-5452 или 02 (112).
Комментарии
Шайтан, шайтан.Новость за новостью как в криминальной сводке по Алтаю.
Люди, остановитесь. Подумайте о святом, от о Боге, о Душе. Читайте книги, с добром содержащимся.