Пограничные пункты на границе с Казахстаном модернизируют в Алтайском крае

В Алтайском крае планируют провести модернизацию и строительство новых объектов пограничной инфраструктуры на границе с Казахстаном. Об этом сообщает официальный сайт региона.
План мероприятий разработан совместно с представителями Пограничной службы Казахстана.
"На первом этапе планируется модернизация ключевых объектов на железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска Веселоярск, Горняк, Кулунда с учетом большого потока проходящего транспорта, высокой социальной значимости объектов и их текущего технического состояния", — говорится в сообщении.
Отмечается, что программа первого этапа модернизации уже передана в Минфин.
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