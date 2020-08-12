Более двух миллиардов рублей выделили на выплаты семьям в Алтайском крае

В рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в Алтайском крае выплатили более 2 млрд 120 млн рублей. Об этом сообщает официальный сайт региона.
В Минсоцзащиты напомнили, что этот проект действует с 1 января 2019 года и включает в себя выплаты при рождении детей.
Так, при рождении первенца семьи получают ежемесячное пособие в размере 10 203 рублей. Эта выплата предоставляется в размере прожиточного минимума на ребенка за второй квартал года, предшествующий году обращения, семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2020 году это 21 674 рубля на каждого члена семьи.
При рождении третьего и последующих детей семьи могут получать по 10 203 рубля до момента достижения детьми трехлетнего возраста.
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