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В Бийске росгвардеец спас тонущего в реке мальчика

, ИА "Амител"
Второго ребенка силовику вытащить не удалось
Фото: пресс-служба Росгвардии по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба Росгвардии по Алтайскому краю

В Бийске росгвардеец спас 13-летнего мальчика, который едва не утонул в Бие. Об этом сообщает пресс-служба управления нацгвардии по Алтайскому краю.

Сотрудник отдела вневедомственной охраны Александр Буянов гулял со своей семьей по набережной, когда услышал детский крик со стороны реки. Сотрудник силового ведомства увидел, что на помощь звал ребенок, из последних сил барахтавшийся в воде.

Буянов тут же бросился в реку, подплыл к мальчику и вытащил его на берег, где оказал первую помощь. Ребенок рассказал, что купался вместе с товарищем, который оказался под водой. Росгвардеец вызвал спасателей и отправился на поиски второго ребенка. К сожалению, его спасти не удалось – 10-летнего мальчика отнесло далеко от берега и он, не умея плавать, утонул.

Как ранее сообщал amic.ru, глубина участка реки, откуда спасатели позднее извлекли тело ребенка, составляет три метра.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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