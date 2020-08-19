Житель Алтайского края засудил рабочих, забрызгавших машину краской

Житель Горняка подал в суд на строительную компанию, маляры которой залили его автомобиль краской, сообщает "Алтайская правда".
Мужчина приехал утром на работу и припарковал машину в пяти метрах от здания. В этот день рабочие красили металлические поверхности объекта и в результате забрызгали краской автомобиль. Согласно экспертному заключению, ущерб превысил 61 тысячу рублей.
Истец потребовал компенсацию от подрядчика, однако вред возместили лишь частично – на 30 тысяч рублей. Тогда мужчина обратился в суд с просьбой компенсировать оставшуюся сумму. Мировой судья в Барнауле удовлетворил его иск.
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