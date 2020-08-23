Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП в Алтайском крае

Фото: vk.com/incident22
Авария произошла утром 21 августа на автодороге между селами Калманка и Новороманово. Столкнулись мотоцикл и автомобиль Toyota Vitz.
Как уточнила девушка в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте", водитель иномарки выехала с второстепенной дороги, не уступив дорогу мотоциклу.
В результате ДТП серьезные травмы получил мотоциклист. В тяжелом состоянии он находится в реанимации.
Ранее amic.ru писал, что на Чуйском тракте между Новосибирском и Барнаулом под пассажирский автобус попали мотоциклист с пассажиром.
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