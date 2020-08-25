Виктору Томенко доложили о ремонте проблемной алтайской ТЭЦ

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка доложил губернатору Виктору Томенко о том, как продвигаются ремонтные работы на ТЭЦ в Яровом.
Как сообщает пресс-служба регионального Минпромэнерго, руководитель ведомства заверил главу региона, что ремонт идет в соответствии с графиком.
По словам Химочки, увеличение численности специалистов до 30 человек позволило значительно увеличить темпы подготовке ТЭЦ к зиме.
"Планируется, что через неделю подрядчик займется ремонтом котла № 10, тогда все три котлоагрегата будут в рабочем состоянии", – уточнили в ведомстве.
Министр выразил уверенность, что это позволит уменьшить число аварий в грядущем отопительном сезоне.
Напомним, на ремонтные работы на ТЭЦ в Яровом предусмотрено выделение 68 млн рублей, а на закупку топлива – свыше 175 млн рублей. Кроме того, губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился, чтобы еще 5 млн рублей направили на ремонт сетей.
Как ранее писал amic.ru, глава Алтайского края Виктор Томенко заявил, что четыре из 139 муниципалитетов с высокой долей вероятности не получат паспорта готовности к зиме. Речь идет об Алейске, Яровом, Калманском и Тальменском районах. В остальных муниципальных образованиях, за исключением отдельных населенных пунктов, подготовка к зиме идет согласно графику.
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