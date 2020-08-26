Среда, 26 Август, 13:29

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,51
€ 88,06
23°

966189 +0
Обь
160см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Краевому шахматному клубу на Алтае выделили новое здание в центре Барнаула

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Оно в два раза больше, чем нынешний дом шахматистов на улице Гоголя
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

Алтайский краевой шахматный клуб переедет к 1 января 2021 года с улицы Гоголя в новое помещение в самом центре Барнаула. Его площадь в два раза больше, чем нынешний дом шахматистов, который находится в аварийном состоянии и будет снесен в ближайшее время. Переезд позволит руководству клуба проводить крупные шахматные турниры без использования коммерческой аренды. 

Куда переедет шахматный клуб?

Как рассказал amic.ru руководитель федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, 20 августа в правительстве региона прошло совещание под руководством вице-премьера Ивана Кибардина. По его итогам решили выделить клубу новое помещение в центре Барнаула, находящееся в краевой собственности. Точный адрес власти обещают назвать после того как будут подписаны все необходимые документы.

По словам руководителя федерации шахмат, после публикации в СМИ обращения ведущих гроссмейстеров страны к губернатору Виктору Томенко, а родителей юных шахматистов – во все инстанции удалось привлечь большое внимание к проблеме сохранения помещения для клуба. Активно включились в решение проблемы председатель попечительского совета федерации шахмат Алтайского края Стелла Штань и Министерство спорта.

"Стоит отметить, что новое помещение более удачно расположено, как с точки зрения транспортной доступности, так и с точки зрения привлечения внимания к шахматам. Кроме того, новое помещение в полтора раза больше по площади, чем то, где размещается краевой шахматный клуб сегодня. Это позволит проводить крупные шахматные турниры без использования коммерческой аренды для привлечения недостающих помещений. Большое спасибо всем за участие. Если все произойдет так, как намечено, – уверен, что нас всех ждет новый виток развития шахмат в Алтайском крае", – рассказал Артем Поломошнов.

Кроме того, площадь клуба увеличится до 800 кв. метров. Сейчас на улице Гоголя она составляет 525 кв. метров. В новом доме шахматистов к январю следующего года проведут косметический ремонт. Деньги на него выделены из краевого бюджета. В сентябре же клуб временно переедет в здание бывшего кинотеатра "Родина" – коротать время до новоселья.

Почему шахматному клубу понадобилось новое здание?

Алтайский краевой шахматный клуб, который считается одним из лучших в России, много лет располагается по адресу ул. Гоголя, 42. В ноябре 2019 года в клуб пришла с проверкой комиссия из КГБУ "Учреждение по содержанию административных зданий". По ее итогам сотрудникам клуба объявили, что объект находится в аварийном состоянии и учреждению нужно срочно съехать. Уже в сентябре здание перестанут отапливать. При этом многие историки утверждают, что здание на улице Гоголя имеет огромную историческую ценность. Именно здесь 100 лет назад располагалась овчинно-меховая фабрика знаменитого купца Ивана Полякова, который был одним из самых влиятельных людей начала XX века.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

26.08.2020 11:51
- гость -

адрес - секрет?
или документы "почти" готовы?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
13:15
Хоть потоп. Как застраховать жилье от пожара, затопления и кражи 0
13:04
Жительница Барнаула плеснула в лицо соседке уксусной кислотой 8
12:55
Почти 100 домов в Барнауле останутся без горячей воды 3
12:42
В Заринском районе выбрали главу 0
12:30
Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную России барнаульца Соболева 3
12:16
Ветврача из Алтайского края обвиняют в получении взятки в 77 тысяч рублей 1
12:03
Красивый номер и удобный тариф. На Wildberries теперь можно купить SIM-карту от МТС 1
11:49
Россияне высказались против чипирования 11
11:35
Краевому шахматному клубу на Алтае выделили новое здание в центре Барнаула 1
11:23
Школьные линейки 1 сентября в Алтайском крае пройдут только для 1, 9 и 11 классов 2
11:14
Кто хочет стать миллионером. Чем занимается объединение Форекс-трейдеров 6
11:01
Тренер из НБА, звездные игроки и темно-синяя форма. БК "Барнаул" презентовал команду 3
10:48
Более 10 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Алтайском крае 0
10:41
Томенко поручил сохранить выплаты малоимущим семьям на питание детей в Алтайском крае 6
10:27
Онищенко предупредил о новой угрозе в начале учебного года 3
10:15
Барнаульцы смогут задать вопросы городским властям 2
10:03
Четыре борта и платформа. Что нужно учесть при выборе прицепа 0
09:50
Россиян защитят от телефонных мошенников 4
09:42
В МИД РФ осудили обвинения по делу Навального 28
09:28
На одной из улиц Барнаула установят знаки "Остановка запрещена" 4
09:14
Умер народный артист России Владимир Никонов 0
09:02
Отдых со скидкой. Успевайте поймать уходящее лето со "Старыми друзьями" 0
08:50
Специалист рассказал, какие SMS-сообщения следует удалять сразу 2
08:37
В Алтайском крае закрыли несколько небезопасных детских площадок 8
08:24
Реформа с пробуксовкой. Когда начнут действовать новые тарифы ОСАГО? 9
08:14
33 новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки 1
08:01
Запрограммировать будущее. Как привить ребенку интерес к престижной профессии 0
07:48
Оживить "забытый" район. Торгово-офисный центр построят на ул. Челюскинцев в Барнауле 26
07:31
Жительница Барнаула обманула вкладчиков на 50 млн рублей 14
07:15
Володин нашел связь между здоровьем Навального и протестами в Белоруссии 32
07:02
Дмитрий Смирнов покинул пост главы комиссии РПЦ по делам семьи 3
06:49
В Барнауле объявили "охоту" на водителей, не пропускающих пешеходов 15
06:38
Маколей Калкин отмечает юбилей. Как изменился герой фильма "Один дома" 13
06:23
Ореховый Спас 2020: что это за праздник и когда его отмечают 0
06:05
Ливни и грозы придут в Алтайский край 26 августа 0
23:52
Такой день. Сообщения о минировании в Барнауле и очереди из охотников 0
23:17
Врач объяснил, как ингибиторы холинэстеразы нашли у Навального 20
22:50
Депутаты подготовили законопроект о выплатах по 10 тысяч рублей на детей 1
22:19
Два тела с ножевыми ранениями нашли в квартире в Алтайском крае 2
21:51
На Алтайский край обрушатся грозы, ливни и град 0
21:26
В мэрии Барнаула ответили на жалобы по капремонту многоквартирного дома 3
20:50
Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ 0
20:23
В Минприроды объяснили очереди из охотников в Барнауле 0
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 149 0
19:17
Туристка провалилась в расщелину в горах Алтая 1
18:46
Песков ответил на обвинения Евросоюза в отравлении Навального 11
18:21
Алтайский край вошел в число лидеров СФО по выздоровлению от COVID-19 0
17:57
Депутат АКЗС пытается через суд вернуть водительские права 5
17:44
Герман Греф может приехать в Барнаул в начале сентября 4
17:34
Инфекционист назвал условия для повторного заражения коронавирусом 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.