Краевому шахматному клубу на Алтае выделили новое здание в центре Барнаула

Алтайский краевой шахматный клуб переедет к 1 января 2021 года с улицы Гоголя в новое помещение в самом центре Барнаула. Его площадь в два раза больше, чем нынешний дом шахматистов, который находится в аварийном состоянии и будет снесен в ближайшее время. Переезд позволит руководству клуба проводить крупные шахматные турниры без использования коммерческой аренды.

Куда переедет шахматный клуб?

Как рассказал amic.ru руководитель федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, 20 августа в правительстве региона прошло совещание под руководством вице-премьера Ивана Кибардина. По его итогам решили выделить клубу новое помещение в центре Барнаула, находящееся в краевой собственности. Точный адрес власти обещают назвать после того как будут подписаны все необходимые документы.

По словам руководителя федерации шахмат, после публикации в СМИ обращения ведущих гроссмейстеров страны к губернатору Виктору Томенко, а родителей юных шахматистов – во все инстанции удалось привлечь большое внимание к проблеме сохранения помещения для клуба. Активно включились в решение проблемы председатель попечительского совета федерации шахмат Алтайского края Стелла Штань и Министерство спорта.

"Стоит отметить, что новое помещение более удачно расположено, как с точки зрения транспортной доступности, так и с точки зрения привлечения внимания к шахматам. Кроме того, новое помещение в полтора раза больше по площади, чем то, где размещается краевой шахматный клуб сегодня. Это позволит проводить крупные шахматные турниры без использования коммерческой аренды для привлечения недостающих помещений. Большое спасибо всем за участие. Если все произойдет так, как намечено, – уверен, что нас всех ждет новый виток развития шахмат в Алтайском крае", – рассказал Артем Поломошнов.

Кроме того, площадь клуба увеличится до 800 кв. метров. Сейчас на улице Гоголя она составляет 525 кв. метров. В новом доме шахматистов к январю следующего года проведут косметический ремонт. Деньги на него выделены из краевого бюджета. В сентябре же клуб временно переедет в здание бывшего кинотеатра "Родина" – коротать время до новоселья.

Почему шахматному клубу понадобилось новое здание?

Алтайский краевой шахматный клуб, который считается одним из лучших в России, много лет располагается по адресу ул. Гоголя, 42. В ноябре 2019 года в клуб пришла с проверкой комиссия из КГБУ "Учреждение по содержанию административных зданий". По ее итогам сотрудникам клуба объявили, что объект находится в аварийном состоянии и учреждению нужно срочно съехать. Уже в сентябре здание перестанут отапливать. При этом многие историки утверждают, что здание на улице Гоголя имеет огромную историческую ценность. Именно здесь 100 лет назад располагалась овчинно-меховая фабрика знаменитого купца Ивана Полякова, который был одним из самых влиятельных людей начала XX века.