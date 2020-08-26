Алтайский спортсмен завоевал золото чемпионата России по стрельбе

Бийчанин Сергей Каменский завоевал золото чемпионата России по стрельбе. Соревнования проходят в спортивно-стрелковом комплексе "Лисья нора" в Московской области.
25 августа Каменский занял первое место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. При этом алтайский снайпер в финале установил новый рекорд России, набрав 464,5 очка. Вторым стал чемпион юношеских Олимпийских игр Григорий Шамаков. Бронзовую медаль завоевал призер международных соревнований Владислав Фетисов. Оба спортсмена выступают за сборную Москвы.
В среду, 26 августа, на чемпионате разыграют два комплекта наград. Женщинам предстоит определить лучших в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, а смешанные команды поборются за медали в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения лежа на дистанции 50 метров.
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