Барнаульское "Динамо" всухую уступило "Тюмени"

Барнаульское "Динамо" накануне, 26 августа, в очередном матче Первенства ПФЛ в Группе 4 принимало "Тюмень" и уступило со счетом 0:2.
Уже на третьей минуте форвард гостей Данил Карпов забил первый мяч, а спустя 10 минут Артур Гилязетдинов установил счет, который и продержался на табло до конца матча.
Отметим, что ворота тюменцев защищал Максим Едапин — воспитанник барнаульского футбола, игравший за "Полимер" и "Алтай". По его словам, на стадионе "Динамо" до этого он бывал всего один раз — в качестве зрителя, около пяти лет назад.
"Динамо" после четырех туров располагается на шестой строчке турнирной таблицы. 7 сентября в Екатеринбурге подопечные Александра Суровцева сыграют с "Уралом-2", а 10 сентября также в гостях померятся силами с ФК "Челябинск".
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