Житель Алтайского края угнал груженный продуктами автомобиль ради спиртного

В Алейске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля, который был нагружен колбасой, сыром, маслом и другими продуктами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По информации ведомства, злоумышленник воспользовался тем, что хозяин машины припарковал ее у одной из гостиниц города и оставил ключи в замке зажигания. Когда владелец обнаружил пропажу транспорта, он обратился в полицию.

Правоохранители быстро нашли автомобиль вместе с подозреваемым, но уже без продуктов: автоугонщик успел продать содержимое фургона, а на вырученные деньги купил спиртное.

В отношении злоумышленника полицейские возбудили уголовное дело по статье "Угон". Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Управление автомобилем в состоянии опьянения" и "Кража".