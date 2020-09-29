Заведующую образовательного учреждения в Алтайском крае обвиняют в мошенничестве

В Рубцовском районе перед судом предстанет заведующая образовательным учреждением, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По информации ведомства, в 2019 году обвиняемая предоставляла ложные сведения о приеме на работу и объемах выполненных работ сотрудниками учреждения. Зная, что работники не выполняют свои обязанности в полном объеме, злоумышленница предоставляла недостоверные сведения для начисления зарплаты, а излишне начисленные выплаты присваивала себе.

Общий ущерб составил порядка 19 тысяч рублей. Уголовное дело по статье "Мошенничество" направлено в суд. Свою вину обвиняемая признала полностью.