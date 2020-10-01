Более килограмма наркотиков изъяли полицейские у жителя Алтайского края

Полицейские Рубцовска задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники ППС во время патрулирования улиц в западной части города заметили мужчину, который собирал дикорастущую коноплю. На месте правоохранители изъяли у подозреваемого три пакета с веществом растительного происхождения.

После исследования стало ясно, что это марихуана. В общей сложности рубцовчанин собрал 1130 граммов наркотика. Он признался, что нарвал растение для собственного употребления.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере. Ему грозит от 3 до 10 лет колонии.