Два Алтая завалило первым снегом

Фото из открытых источников

Пользователи социальных сетей в разных сообществах делятся фотографиями снегопадов, которые прошли в их районах. В некоторых местах осадков выпало очень даже много.

Больше всего фотографий публикуют из Белокурихи, Троицкого района и Республики Алтай, где снега выпало особенно много.

По прогнозам синоптиков, снегопады на территории двух Алтаев продолжатся 6, 7 и 8 октября. Примечательно, что снег заметили даже жители Барнаула, несмотря на то, что метеорологи осадков не прогнозировали.

Закончатся осадки, по предварительной информации, к 10 октября. Однако теплых выходных ждать не стоит.