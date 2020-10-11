В Алтайском крае выявили 162 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 162 новых случая COVID-19. Общее число заболевших выросло до 15 169, сообщают в региональном оперштабе.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 53, Алейск – 14, Тальменский район – 10, Новоалтайск – 9, Бийск – 8, Рубцовск, Шелаболихинский район – по 7 заболевших, Белокуриха, Первомайский, Смоленский, Усть-Пристанский районы – по 6 заболевших, Алейский, Топчихинский районы – по 5 заболевших, Калманский район – 4, Заринск – 3, Камень-на-Оби, Крутихинский, Троицкий, Целинный районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Быстроистокский, Косихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

За сутки в регионе скончались еще шесть пациентов, зараженных коронавирусом. Общее количество летальных случаев достигло 584.

В тяжелом состоянии находятся 280 пациентов, из них 102 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Алтайском крае выздоровело 13 058 человек. За прошедшие сутки из больниц выписали 178 человек.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов обратился к жителям региона в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в регионе.