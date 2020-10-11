В Алтайском крае выявили 162 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 162 новых случая COVID-19. Общее число заболевших выросло до 15 169, сообщают в региональном оперштабе.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 53, Алейск – 14, Тальменский район – 10, Новоалтайск – 9, Бийск – 8, Рубцовск, Шелаболихинский район – по 7 заболевших, Белокуриха, Первомайский, Смоленский, Усть-Пристанский районы – по 6 заболевших, Алейский, Топчихинский районы – по 5 заболевших, Калманский район – 4, Заринск – 3, Камень-на-Оби, Крутихинский, Троицкий, Целинный районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Быстроистокский, Косихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.
За сутки в регионе скончались еще шесть пациентов, зараженных коронавирусом. Общее количество летальных случаев достигло 584.
В тяжелом состоянии находятся 280 пациентов, из них 102 подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в Алтайском крае выздоровело 13 058 человек. За прошедшие сутки из больниц выписали 178 человек.
Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов обратился к жителям региона в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в регионе.
Комментарии
Вау, Белокуриха появилась! ВПЕРВЫЕ! И сразу 6 человек
Amic.ru,пожалуйста,напишите,как обстоят дела с очередями в поликлинику, с вызовом скорой на дом, с возможностью сделать тест на ковид. Что изменилось через неделю после вашей публикации? Вам ведь пишут люди.
Люди, кто переболел, куда вы девали домашних животных если госпитализируют?
Все равно очень сильно занижают статистику, для чего или для кого?!В больницах люди работают, они истинную картину видят и рассказывают, по 60-70 человек ежедневный прирост идет и это только в Барнауле.
Интересно у нас плазму крови берут у выздоравевших вроде помогает при тяжелом течении.
А у меня дома телевизор с холодильника упал
Это всё неправда! Нам же сказали в конце июня, что мы ковид победили и все айда голосовать! А то, что происходит сейчас - происки Сороса!
Это прорыв...
Неужели кто-то верит этим цифрам?! По статистике сколько получается активных случаев? Заболевшие минус выздор.минус сконч. От силы полторы тысячи? А Попов про какие-то 3000 говорит плюс сколько на дому лечатся... Чё та не сходится
на амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента. Умиляет.
Отпустите детей на каникулы, или на дистант, вот уже и у нас учитель заболел!
11.10.2020 14:17
Гость
на амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента. Умиляет.
Потому что все под контролем!
Им эта эпидемия - тьфу, вообще не проблема
Пошевелите мозгами, а ведь виноват капитализм.
11.10.2020 15:50
- гость -
Спрос регулирующий предложение кушайте дальше. Совковая медицина вам не светит.
Хорошо устроились, виноваты все вокруг, одни вы сидите плачетесь в интернете, конструктивные вы наши и невинные. Смех да и только .
Задолбали с этим ковидом..!
Не куда мы от него не денемся-болеть будут все и всегда и никакие маски не помогут. Это заболевание передаётся также как грипп или ОРВИ
11.10.2020 16:20
- гость -
Да ты что? А люди-то и не знают!)))
но не лечится как грипп и орви - это вы задолбали неверующие, из-за вас и рост
11.10.2020 12:26
Горожанин
Люди, кто переболел, куда вы девали домашних животных если госпитализируют?
Дома лечился, даже врача не вызывал. Главное вовремя понять и начать активно действовать. Зачем ждать врача 5 дней с темп.38? Неужели неясно, что это возможно вирусное? При наличии других симптомов пейте 2 антибиотика сразу.
пейте 2 антибиотика сразу.
их без рецепта продадут?
11.10.2020 17:44
- гость -
Ага, хорошая отмазка, болей дальше. Глупые ограничения нужно обходить.
11.10.2020 17:44
- гость -
пейте 2 антибиотика сразу.
их без рецепта продадут?
Антибиотики никак не лечат вирусные инфекции.
11.10.2020 17:44
- гость -
пейте 2 антибиотика сразу.
их без рецепта продадут?
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Антибиотики без рецептов продают.
11.10.2020 17:34
Eugene
Неужели неясно, что это возможно вирусное? При наличии других симптомов пейте 2 антибиотика сразу.
А ничего, что антибиотики никак вообще не влияют на вирусы? Антибиотики - от бактериальных инфекций. Из-за таких советчиков люди, занимающиеся самолечением, и отлетают.
Не слушайте вы этого Eugene! Он бред бредит, неуч!
Что там со скорой, через сколько приезжает? Через сутки? За сколько можно дозвониться в скорую, часов за пять? Система развалилась на ...?
11.10.2020 17:55
Oniguchi
Никто не говорит, что антибиотики лечат вирус! Ковидных лечат не от вируса, а лечат воспаление и пр. заболевания дыхательных путей (в основном)
Я не врач, ковид перенес дома, достаточно легко, 38 один день, затем превентивно антибиотики, чтобы не развилась пневмония или др.
11.10.2020 18:01
- гость -
Умникам ждать скорую 2-5 дней на температуре в 38 и кого-то винить, только не себя за бездействие
11.10.2020 14:44
Гость
Отпустите детей на каникулы, или на дистант, вот уже и у нас учитель заболел!
Напишите заявление и идите на дистант,сказано же было еще в сентябре.Только за других не решайте!
Перестаньте уже пенсию на почте выдавать-только по карте,ну с начала месяца сбор теток там,потом на КТ сразу едут
Прокуратура после информации на Первом канале начала проверку, а почему не проверить, законность не возможности несколько часов дозвониться в скорую? Там разговоры должны записываться, можно проверить, реально там несколько часов подряд разговаривают по нескольким линиям или просто трубки сняли, чтобы вызовы уменьшить? И сколько линий должно быть по нормам, сколько в реальности?
Напишите заявление и идите на дистант,сказано же было еще в сентябре.Только за других не решайте!
Как же вам не хочется со своими детьми заниматься!
11.10.2020 19:12
- гость -
Напишите заявление и идите на дистант,сказано же было еще в сентябре.Только за других не решайте!
Как же вам не хочется со своими детьми заниматься!
Еще мне не хватало вспоминать программу по всем предметам 10 класса,которую я изучала в 1991г.Легко заниматься детьми,когда они разукрашки 1класса раскрашивают,умники!Учить детей мы сами должны,лечиться тоже сами-платите мне тогда зарплату учителя по ставке!Конституцию перечитайте-обязаны учить в школе,точка!А как они это обеспечат-их проблемы
Напишите заявление и идите на дистант,сказано же было еще в сентябре.Только за других не решайте!
Как же вам не хочется со своими детьми заниматься!
Хочется, но если весной я дома была на самоизоляции и с 4 детьми занималась, то осенью я работаю, прихожу домой в восемь. Первокласснику уже не до уроков, а ещё 4, 6 и 8 класс, стирка, сборы в школу.... и когда учить?
Хочется, но если весной я дома была на самоизоляции и с 4 детьми занималась, то осенью я работаю, прихожу домой в восемь. Первокласснику уже не до уроков, а ещё 4, 6 и 8 класс, стирка, сборы в школу.... и когда учить?
Куда вы из столько наклепали??? Во все лопатки!? Вот и аоспитывацте не нойте теперь