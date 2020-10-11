Прощание с преподавателем АлтГУ состоится 13 октября в Барнауле

Прощание с кандидатом философских наук, доцентом Алтайского госуниверситета Анатолием Домашевым состоится во вторник, 13 октября.

Траурная церемония пройдет с 11:30 до 13:00 в ритуальном зале по адресу Аносова, 8, в Барнауле. Об этом сообщила декан института социальных наук АлтГУ Ольга Колесникова в официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

Как уже писал amic.ru, Анатолий Домашев скончался на 60-м году жизни 10 октября. Тогда преподавателю стало плохо на пороге частной клиники в Барнауле, но спасти его не удалось. Позднее в АлтГУ сообщили, что у него не выдержало сердце.

Добавим, что кроме преподавательской деятельности, Домашев вел активную общественную жизнь. Так, например, долгое время он являлся председателем жюри лиги "КВН-Алтай".