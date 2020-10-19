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Новости

В Госдуме оценили вероятность третьей волны выплат по 10 тысяч рублей

, ИА "Амител"
По словам депутата Евгения Федорова, деньги на это в бюджете есть
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Новая – уже третья по счету – волна выплат в размере 10 тысяч рублей в России должна повториться. По крайней мере, деньги на это в бюджете есть, уверен депутат Госдумы Евгений Федоров.

"Возможности федерального бюджета позволяют реализовать эту программу. Если по какой-то причине средств не хватит, мы можем использовать кубышку правительства. Ее размер превысил отметку в 7 трлн рублей, и составляет сейчас больше 11 трлн рублей", – цитирует парламентария Primpress.

Как уже сообщал amic.ru, единовременные выплаты на детей до 16 лет ввел президент Владимир Путин. В июне семьи получили по 10 тысяч рублей. В июле выплаты повторились. При этом общественники просили правительство оказать такую помощь еще и в августе, чтобы собрать детей в школу. Для этого активисты даже создали на сайте Change.org соответствующую петицию, которая в итоге набрала более 270 тысяч подписей. Однако третьей волны таких выплат так и не последовало.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

19.10.2020 12:26
АБОРИГЕН

Возможности федерального бюджета позволяют намного больше, в том числе и отменить так называемую пенсионную реформу.

19.10.2020 12:38
- гость -

Новая — уже третья по счету — волна выплат в 10 тысяч рублей в России должна повториться. По крайней мере, деньги на это в бюджете есть, уверен депутат Госдумы Евгений Федоров.

и в этом никто не сомневается

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
)))

19.10.2020 12:48
Fkt

Федоров это ж неадекват, который говорит что президенту не хватает полномочий. Ну вот дали ему полномочий, и стало только хуже. Подачкой в 10т.р. кремль не восстановит то что разваливал последние лет 10.

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