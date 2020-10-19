Новая – уже третья по счету – волна выплат в размере 10 тысяч рублей в России должна повториться. По крайней мере, деньги на это в бюджете есть, уверен депутат Госдумы Евгений Федоров.

"Возможности федерального бюджета позволяют реализовать эту программу. Если по какой-то причине средств не хватит, мы можем использовать кубышку правительства. Ее размер превысил отметку в 7 трлн рублей, и составляет сейчас больше 11 трлн рублей", – цитирует парламентария Primpress.

Как уже сообщал amic.ru, единовременные выплаты на детей до 16 лет ввел президент Владимир Путин. В июне семьи получили по 10 тысяч рублей. В июле выплаты повторились. При этом общественники просили правительство оказать такую помощь еще и в августе, чтобы собрать детей в школу. Для этого активисты даже создали на сайте Change.org соответствующую петицию, которая в итоге набрала более 270 тысяч подписей. Однако третьей волны таких выплат так и не последовало.