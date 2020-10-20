За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировано 123 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 50 жителей Горно-Алтайска, в том числе у восьми детей; у 20 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей; у 16 жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка; у 13 жителей Улаганского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Чойского района, в том числе у четырёх детей; у четырёх жителей Майминского района; у четырёх жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Усть-Канского района; у двух жителей Шебалинского района.

Таким образом, с начала пандемии в регионе заразились 5638 человек. Выздоровели за прошедшие сутки 147 пациентов (4008 за все время).