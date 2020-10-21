18-летний житель Алтайского края проник в дом и украл электроинструмент

Житель Бийска обратился в полицию с заявлением о краже. В ночное время неизвестные проникли на территорию его частного дома, выставили окно на веранде и похитили оттуда электропилу и удлинитель.

"Ущерб мужчина оценил в 8500 рублей. Полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 18-летний местный житель", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что во время обыска полицейские изъяли похищенное имущество. Злоумышленник в содеянном признался. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище".