Священник, которого обвинили в пьянстве на похоронах, ответил критикам

В пресс-службе Русской православной церкви прокомментировали инцидент со священником на похоронах в липецком селе Кузовлево, сообщает РИА Новости.

В социальных сетях распространено видео, на котором запечатлен конфликт священнослужителя с другими участниками траурной церемонии. В частности, собравшиеся обвинили представителя церкви в том, что он пьян.

"Он отрицает, что был нетрезв. И мы действительно этого не знаем, – прокомментировал глава информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий (Волков). – Мы надеемся, что это все-таки недостоверная информация, что, может быть, родственники перенервничали и слишком эмоционально все восприняли".

Иеромонах Сергий уточнил, что в связи со случившимся будет собрана дисциплинарная комиссия, на которой обсудят поведение священника и возможные санкции по отношению к нему. В частности, РПЦ не одобряет то, что священнослужитель допустил брань.