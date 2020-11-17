За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 130 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 38 жителей Горно-Алтайска; у 23 жителей Улаганского района, в том числе у четырёх детей; у 21 жителя Кош-Агачского района, в том числе у трёх детей; у 21 жителя Майминского района; у 16 жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей Чойского района; у четырёх жителей Турочакского района; у одного жителя Онгудайского района; у одного жителя Чемальского района.

Таким образом, общее число инфицированных в Горном Алтае достигло 9832 случаев. Выздоровел 7541 человек, из которых 230 – за последние сутки.

Также зарегистрирован один случай смерти пациента с COVID-19. Скончалась 76-летняя жительница Горно-Алтайска, у которой врачи диагностировали коронавирусную инфекцию, пневмонию и другие формы сопутствующих заболеваний. Всего в регионе насчитали 88 летальных исходов, из которых 82 – от COVID-19, шесть – от иных причин.