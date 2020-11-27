Более 100 человек умерли от COVID-19 в Республике Алтай

Еще пять человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Республике Алтай, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Скончались 79-летний житель Майминского района, 84-летний житель Горно-Алтайска, 65-летняя жительница Горно-Алтайска и 61-летняя жительница Чемальского района. Врачи диагностировали у них коронавирусную пневмонию и другие формы сопутствующих заболеваний. Кроме того, 10 ноября умерла 63-летняя жительница Горно-Алтайска.

Таким образом, общее число умерших достигло 102, из которых 96 – от COVID-19, шесть – от иных причин.

Также за прошедшие сутки в регионе выявили 139 новых случаев COVID-19. Диагноз подтвердился у 68 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у семи детей; у 25 жителей Кош-Агачского района, в том числе у четырёх детей; у 15 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у восьми жителей Турочакского района, в том числе у одного ребёнка; у семи жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей Усть-Коксинского района; у пяти жителей Чойского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Усть-Канского района; у двух жителей Улаганского района; у одного жителя Онгудайского района.

Общее число заболевших на данный момент составляет 11 045 жителей региона. Выздоровели 9014 человек, из которых 229 – за последние 24 часа.