Строительство крытого катка в Барнауле возобновят спустя несколько лет

В 2021 году в Барнауле могут возобновить строительство крытого катка на проспекте Сибирском. Объект заморозили в 2015 году, но работы планируют продолжить.

Глава регионального Минспорта Алексей Перфильев рассказал, что проект ледовой арены прошел экспертизы, а это первый шаг к восстановлению строительства. Следующим этапом должно стать внесение объекта в краевую инвестиционную программу, которую должны утвердить до конца декабря.

Общая стоимость новой ледовой арены в Барнауле может составить 820 млн рублей, в 2015 году на ее строительство планировали потратить 510 миллионов.

Если все пойдет по плану, то завершить работы должны к 2024 году.

Ранее amic.ru писал о том, что Следственный комитет начал проверку действий должностных лиц администрации Барнаула и руководства ООО "МК "ПР-Холдинг" по поводу долгостроя на Ленина, 195а. Дом должны были сдать в 2017 году, но он до сих пор не достроен.