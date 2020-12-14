13 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 13 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1301.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 220 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 29 245 человек. Выздоровел 25 561 человек (+70 за сутки).

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 68, Рубцовск – 17, Бийск – 13, Волчихинский район – 9, Славгород и Тальменский район – по 8 заболевших, Бурлинский, Локтевский, Кулундинский, Тогульский районы – по 7 заболевших, Залесовский район – 6, Алейск, Заринск, Третьяковский, Топчихинский районы – по 5 заболевших, Ключевский, Михайловский, Кытмановский, Тюменцевский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Новоалтайск, Каменский район – по 3 человека, Благовещенский, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Романовский районы – по 2 заболевших, Быстроистокский, Калманский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 504 пациента, из них 130 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1072 койки.

Как уже сообщал amic.ru, с 14 декабря в Алтайском крае возобновилось оказание плановой медицинской помощи. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, в настоящее время наблюдается снижение доли выявленных пневмоний до 21% от общего количества исследований.