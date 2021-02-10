41 новый случай заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 17 жителей Горно-Алтайска, у девяти жителей Майминского района, у семи жителей Усть-Канского района, у трёх жителей Улаганского района, у двух жителей Чойского района, у одного жителя Онгудайского района, у одного жителя Усть-Коксинского района, у одного жителя Чемальского района.

С начала эпидемии в Республике Алтай лабораторно подтверждено 15 798 случаев заболевания.

За прошедшие сутки выздоровели 40 пациентов. По данным на 10 февраля, за весь период в регионе вылечились 15 239 человек.