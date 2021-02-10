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Такой день. Мошенничество с подписью губернатора и WhatsApp для жалоб на сосульки

, ИА "Амител"
Главные новости за 10 февраля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперштаб Алтайского края сообщил о смерти 16 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2100. За сутки в крае лабораторно подтвердили 175 случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 40 786. 

Неизвестные присылают алтайским предпринимателям письма с поддельной подписью губернатора Виктора Томенко. В региональном правительстве отметили, что никакого отношения к этой рассылке не имеют. и порекомендовали получателям обращаться в полицию.

Сотрудники полиции составили шесть административных протоколов против водителей общественного транспорта, которые 5 февраля устроили краткосрочную забастовку против нечищеных дорог в Бийске. По словам одного из оштрафованных, правоохранители также пытались привлечь его к ответственности за участие в несанкционированной протестной акции, однако в итоге изменили свое решение.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил комитету ЖКХ незамедлительно начать восстановление крыши дома по улице Тимуровской, 19. По предварительной оценке, на ремонт потребуется около 770 тысяч рублей, заявил председатель комитета Антон Бенс.

Более 500 детей-сирот Алтайского края устроили в семьи за последние три года. Специалисты Минобрнауки региона держат на контроле процесс выявления детей, оставшихся без попечения родителей.

Под Петербургом произошел очередной случай расчленения человека. На этот раз жертвой стала 37-летняя уроженка Барнаула. Части тела женщины, расфасованные по пакетам, обнаружили 10 февраля неподалеку от Мурино.

Жители краевой столицы, заметившие сугробы или свисающие с крыши сосульки, смогут сделать фотографию и отправить ее с помощью мессенджера WhatsApp. При этом необходимо указать точный адрес, где сделан снимок. Только тогда по каждому сообщению направят запрос в управляющие компании, в прокуратуру или госинспекцию с просьбой принять соответствующие меры.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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