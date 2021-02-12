Пятница, 12 Февраль, 14:54

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,76
€ 89,44
-19°


4027748 +0
Обь
-13см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

"На фейки не отвечаю!" Министр Дмитрий Попов опроверг очередные слухи о своей отставке

, ИА "Амител"
В пресс-службе Минстроя уверены, что и Иван Гилев останется в должности министра
Дмитрий Попов / Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

Дмитрий Попов / Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов не собирается покидать свой пост. "На фейки не отвечаю!" – лаконично прокомментировал глава Минздрава корреспонденту amic.ru информацию о своей отставке, опубликованную "Банкфаксом". В пресс-службе ведомства отреагировали более категорично: "Ложь и провокация. Никуда министр не уходит". Отметим, "Банкфакс" со ссылкой на свои источники сообщил, что покинуть пост министр собирается по собственному желанию. Якобы в подведомственной отрасли слишком много проблем.

Кроме того, издание прогнозирует уход с должности министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева. Пресс-служба Минстроя эту информацию тоже опровергает.

"Узнали об этом только из СМИ. Сам Гилев о том, что собирается покинуть должность, не говорил, к тому же запланировано много мероприятий с его участием, поэтому предпосылок к тому, что он вскоре уйдет, нет", – ответили в пресс-службе на вопрос amic.ru.

"Банкфакс" связывает возможный уход Гилева с непростой ситуацией, сложившейся в регионе в сфере ЖКХ. Это многочисленные коммунальные аварии, частичный срыв отопительного сезона в ряде муниципалитетов и т. д. По данным издания, информация о кадровых решениях будет обнародована в скором времени.

Между тем слухи об отставке Дмитрия Попова в Алтайском крае возникали неоднократно. Осенью 2020 года, когда регион столкнулся со второй волной коронавируса, также говорили, что губернатор Алтайского края рассматривает вопрос о кадровых перестановках, однако в ноябре Виктор Томенко дал понять, что не собирается менять министра здравоохранения. "Министерство работает и проделало огромную работу для улучшения ситуации. Поэтому кадровых перестановок не будет. В отставку никого отправлять не планирую", – сказал глава региона.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

12.02.2021 13:01
- гость -

Интересно!
Он "его" кладет или ложит на всех?

12.02.2021 13:44
- гость -

Опять не прокатило в отставку их отправить...

12.02.2021 13:45
Старыый

А пора ответить , господин Попов! При ежедневных 170-180 зараженных , смертность 14-16 ! Т .Е. одна из самых высоких в России 9% Это ,что фейк? Пора ответить! Или дождемся когда край вымрет?

12.02.2021 13:59
- гость -

У нас когда объекты "горят", прорабы и днем и вечером на планерке отчитываются о сделанной работе. И знаете их разносят там и в пух и прах. А тут господин Романенко посчитал нужным не беспокоить господина Попова, пусть говорит работает, он же работает?! Не надо его лишний раз "стрессам" подвергать. А как работает? А как может наверное, это неизвестно.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
14:44
Российская тиктокерша разозлила мусульман голым фото с провокационной подписью 0
14:32
Алтайская полиция задержала браконьеров за убийство двух косуль 0
14:21
В Москве спасли пациентку со 100% поражением легких 2
14:08
Пенсионерка выпала из окна 12-го этажа, спасаясь от пожара в Барнауле 10
14:01
Залог хорошей презентации. Что такое флипчарты и зачем они нужны 0
13:55
Ветеранам Афганистана отказали в проведении памятного шествия в Барнауле 5
13:43
Трагедия в Заринске, ралли во дворах и село без воды. Главное за неделю 0
13:30
Жительница Бийска хотела полететь в Питер, а "приземлилась" на крючок к мошенникам 0
13:16
Солнечное гало запечатлели в Барнауле 2
13:05
Актер Владимир Епифанцев ввязался в драку на премьере фильма своей бывшей жены 11
12:53
Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай приближается к 16 тысячам 0
12:40
"Сложился как карточный домик". Мощный взрыв снес здание "Магнита" во Владикавказе 6
12:28
"На фейки не отвечаю!" Министр Дмитрий Попов опроверг очередные слухи о своей отставке 4
12:14
Житель Барнаула помог полицейским задержать пьяного водителя 0
12:01
Беру надолго. Стоит ли оформлять долгосрочный заем в МФО 0
11:50
С пельменями, рыбой и в красном. Мир встретил 4719-й китайский Новый год 2
11:38
Три человека погибли на пожарах в Алтайском крае за сутки 0
11:25
В США навсегда отказались признавать Крым российским 61
11:10
15 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 4
11:03
Павел Грудинин приедет в Алтайский край 25
10:52
Скончался известный алтайский ученый, приложивший руку к созданию Конституции 17
10:40
Два шефа, одна философия. Барнаульцев приглашают на ужин в формате Pop-Up 3
10:34
Сбежавшего из тюрьмы алтайского следователя-насильника поймали на Кипре 10
10:17
Почти 500 млн компенсации потребовали от "Норникеля" за разлив нефти в Норильске 1
10:03
От массажа до маникюра: студия красоты "Миндаль" дарит подарки в честь открытия 0
09:57
К середине лета в США планируют привить от COVID-19 около 300 млн человек 8
09:46
Путин объявил о том, что не будет выступать на Мюнхенской конференции 34
09:34
Памятные мероприятия в день годовщины вывода войск из Афганистана пройдут в Барнауле 0
09:23
Номера для междугородних звонков изменятся в Алтайском крае 1
09:10
СМИ: глава ПФР может в ближайшее время уйти в отставку 8
08:58
Россиянку уволили из полиции за видео, на котором она изображала пуки 15
08:47
Путин рассказал, когда он поставит прививку от коронавируса 18
08:35
Светодиодную стоп-линию смонтировали на ж/д переезде в Алтайском крае 2
08:18
"Будут высотки". Нодар Шония о сносе Речного вокзала, "Спичке" и городских проблемах 40
08:03
Расширенный участок Чуйского тракта в Алтайском крае откроют досрочно 1
07:45
Новичок "Спартака" включился в сбор средств на протез для алтайской девочки 5
07:28
Молодой водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске 0
07:17
Какого числа Прощеное воскресенье в 2021 году и зачем нужно просить прощения 1
07:02
Студентка или пенсионерка. В День всех влюбленных на Алтае состоятся единственные выборы 0
06:48
Это будет "Барнаул-Сити". Девелоперы и архитекторы поспорили о будущем высотной застройки 15
06:33
Сумасшедшие, оригинальные и смешные и подарки к 14 февраля 0
06:19
12.02.2021. Чего ждать от зеркальной даты и как загадать желание в этот день? 5
06:03
Морозы и смог. Алтайский край 12 февраля ожидает холодная погода 0
23:51
Такой день. Авария на ТЭЦ в Яровом и "черное небо" в Барнауле и Бийске 0
23:20
Курс биткоина вновь побил исторический рекорд 0
22:50
Появилось видео смертельного ДТП с пьяным водителем в Бийске 21
22:15
11 аварийных домов расселят и снесут до конца года в Барнауле 5
21:46
Мать убитой девочки назвала сожителя из Новоалтайска "великолепным отцом" 1
21:15
Алтайские депутаты третий раз сорвали выборы преемника Андрея Овсянникова 0
20:41
В Яровом отремонтировали котлы после аварии на ТЭЦ 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.