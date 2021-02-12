Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов не собирается покидать свой пост. "На фейки не отвечаю!" – лаконично прокомментировал глава Минздрава корреспонденту amic.ru информацию о своей отставке, опубликованную "Банкфаксом". В пресс-службе ведомства отреагировали более категорично: "Ложь и провокация. Никуда министр не уходит". Отметим, "Банкфакс" со ссылкой на свои источники сообщил, что покинуть пост министр собирается по собственному желанию. Якобы в подведомственной отрасли слишком много проблем.

Кроме того, издание прогнозирует уход с должности министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева. Пресс-служба Минстроя эту информацию тоже опровергает.

"Узнали об этом только из СМИ. Сам Гилев о том, что собирается покинуть должность, не говорил, к тому же запланировано много мероприятий с его участием, поэтому предпосылок к тому, что он вскоре уйдет, нет", – ответили в пресс-службе на вопрос amic.ru.

"Банкфакс" связывает возможный уход Гилева с непростой ситуацией, сложившейся в регионе в сфере ЖКХ. Это многочисленные коммунальные аварии, частичный срыв отопительного сезона в ряде муниципалитетов и т. д. По данным издания, информация о кадровых решениях будет обнародована в скором времени.

Между тем слухи об отставке Дмитрия Попова в Алтайском крае возникали неоднократно. Осенью 2020 года, когда регион столкнулся со второй волной коронавируса, также говорили, что губернатор Алтайского края рассматривает вопрос о кадровых перестановках, однако в ноябре Виктор Томенко дал понять, что не собирается менять министра здравоохранения. "Министерство работает и проделало огромную работу для улучшения ситуации. Поэтому кадровых перестановок не будет. В отставку никого отправлять не планирую", – сказал глава региона.