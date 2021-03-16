Житель Санкт-Петербурга до смерти забил молотком прохожего, приняв его за ведьму

Правоохранители задержали жителя Санкт-Петербурга подозреваемого в убийстве прохожего в Москве, сообщает РИА Новости.

"По предварительными данным, ночью 16 марта 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Довженко в городе Москве, подозреваемый напал на прохожего, которому причинил множественные удары ногами в область головы, после чего, продолжая реализовывать свой умысел на убийство, нанёс мужчине множественные удары молотком в область головы", – рассказала журналистам представитель СК Юлия Иванова.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По информации Mash, 24-летний задержанный заявил следователям, что принял человека за ведьму и совершал акт экзорцизма.

Личность погибшего устанавливают. О подозреваемом известно, что ему 24 года и он увлекается американским футболом.

Задержанного направят на комплексную психолого-психиатрическая экспертизу. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.