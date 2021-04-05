Алтайский край поставил рекорд по объему ипотеки

Жители Алтайского края за два месяца 2021 года оформили ипотеку на 7 млрд рублей, следует из отчёта Центробанка. Общий объем жилищных кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке в регионе на 1 марта, достиг отметки в 110 млрд рублей. Это максимальная сумма за всё время подсчётов. Так, на аналогичный период 2020 года этот показатель составлял 87,6 млрд рублей.

Вместе с тем выросла и просрочка по жилищным кредитам. На 1 марта жители региона задолжали 890 млн рублей. Для сравнения: годом ранее сумма просрочки составляла 690 млн рублей.

Эксперты связывают увеличение числа ипотечных кредитов с программой льготной ипотеки, которую правительство утвердило весной 2020 года. Сначала она действовала до ноября 2020 года, но затем её продлили до июля 2021-го.

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки. По словам руководителя департамента финансовой стабильности регулятора Елизаветы Даниловой, это нужно сделать, чтобы не было "избыточных рисков".

Данилова подчеркнула, что льготная ипотека стимулирует спрос на жильё, а он, в свою очередь, порождает рост стоимости недвижимости.

Схожей оценки придерживается глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что госпрограмма ипотеки под 6,5% очень помогла гражданам и застройщикам, однако она должна вовремя завершиться, чтобы избежать формирования пузырей на финансовом рынке.