10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

10 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2779.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 87 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 47 873 человек. Выздоровели 42 952 человека (+97 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 25, Бийск – 11, Рубцовск – 9, Павловский район – 6, Новоалтайск, Локтевский район – по 5 заболевших, Славгород, Каменский, Кулундинский, Табунский районы – по 3 заболевших, Калманский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Заринск, Бийский, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Родинский, Рубцовский, Троицкий районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 224 пациента, из них 95 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях свободна 471 койка.