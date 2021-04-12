В Горном Алтае за сутки выявили четыре случая COVID-19

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили четыре случая COVID-19, общее число заболевших выросло до 16 742. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Диагноз подтвердился у двух жителей Онгудайского района, у жителя Горно-Алтайска и у жителя Майминского района.

При этом за сутки выздоровел лишь один пациент. Всего с начала пандемии в республике вирусом переболело 16 409 человек.

Ранее в регионе зарегистрировали 230 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 206 умерли от инфекции, 24 – по иным причинам.