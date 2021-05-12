В Барнауле демонтируют светофоры на оживлённом перекрёстке

С 12 мая в Барнауле демонтируют светофоры на пересечении проспекта Строителей и улицы Деповской. Мера связана с ремонтом на теплосетях, сообщает пресс-служба мэрии.
Там напомнили, что с 11 мая по 3 июня также закрыто движения автотранспорта по всей ширине улицы Деповской в районе дома № 26. Кроме того, с 4 по 7 июня будет невозможно движение трамваев по проспекту Строителей в районе зданий № 8 и 9.
В связи с этим водителей просят быть внимательными и по возможности заранее планировать объезды.
Также напомним, что с 20 мая по 3 июня в Барнауле закроют движение для всех видов транспорта по всей ширине проезжей части малого Павловского тракта в районе здания № 269. Перекрытие также связано с проведением ремонтных работ на теплосети.
Комментарии
Эти светофоры полгода назад как поставили
страна дураков
А еще на повороте н Южный по Змеиногорскому тракту (на школе Садоводов) демонтируйте, пожалуйста!! ОСОБЕННО ПЕШЕХОДНЫЙ (1 пешеход в день там дорогу переходит реально)!! Зачем были такие бездумные траты!!?? Неужели никто не видит какие там невероятные теперь пробки в связи с садоводческим периодом - чтобы доехать до дачи и назад надо по полдня в пробке простоять! Все для людей!!
Присоединяюсь к комментарию на счёт светофора на Змейногорском около Южного. Из-за этого нового светофора появились огромные пробки! Нужно сделать пешеходный светофор по требованию пешехода (по кнопке). Там полтора пешехода в час ходит.