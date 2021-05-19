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В краевом правительстве прокомментировали претензии Канделаки к трансляции Кубка мира

, ИА "Амител"
"Матч ТВ" проиграл аукцион на освещение крупного спортивного события

В правительстве Алтайского края считают, что победитель аукциона на трансляцию этапа Кубка мира по гребле в Барнауле – тюменская компания "Регион Телеком" – действовала в рамках закона. Такой же позиции придерживаются и в ФАС России. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе краевого правительства. Ранее жалобу на итоги конкурса подал телеканал "Матч ТВ".

Аукцион провели с соблюдением всех требований законодательства. "Регион Телеком" победил, так как предложил более низкую цену. "Матч ТВ" оспорил это решение в ФАС, но 18 мая антимонопольщики отказали в удовлетворении жалобы, подчеркнул собеседник amic.ru.

Напомним, накануне генпродюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки написала открытое письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Она попросила разобраться с вещателем главного спортивного события в истории региона – Кубка мира по гребле. Дело в том, что "Матч ТВ" проиграл аукцион на право транслировать соревнования компании "Регион-Телеком" из Тюменской области, которая попросила чуть меньшую цену за свои услуги – 10,6 млн рублей против 10,7 соответственно.

Между тем директор и совладелец компании "Регион-Телеком" Александр Кондалов ответил на критику Тины Канделаки. По его словам, организация уже 11 лет занимается трансляцией спортивных состязаний и "в основном только крупных". "Я не согласен, что мы неспособны что-то показать. В основном очень крупные международные события транслируем. Мы работаем по всей стране и в зарубежье", – цитирует слова Кондалова znak.com.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Алтайском крае с 20 по 23 мая. Для проведения соревнований в Барнауле приобретено 300 лодок за счёт средств Фонда поддержки олимпийцев России. Во время барнаульского этапа Кубка мира будет разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. На Алтай приехали около 300 спортсменов почти из 60 стран мира. Соревнования покажут в 72 странах мира по телевизору.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

19.05.2021 13:30
- гость -

Кондалов против Канделаки

19.05.2021 13:39
про

Вова поощряет не сдавать своих, но не поощряет замалчивание политические спортивные соревнования и недопуск для их освещения госканалов. Думаю, Томенко это с рук не сойдет. Жирный минус в администрации президента ему гарантирован.
была интересная процедура закупок - запрос котировок в электронной форме, а не аукцион в электронной форме. В аукционе можно шагать и видеть ставки конкурентов, в вот в электронном запросе котировок ставку можно делать в ходе процедуры только единожды причем ее не видит твой конкурент, ну а побеждает в запросе тот у кого эта ставка после закрытия процедуры оказалась ниже, а если ставки равны, то победа за тем кто сделал ставку первым. Собственно у Регион Телеком и ставка была раньше и сумма в итоге ниже. А вот была ли подсказка и если была то от кого. Может Тина и чего расскажет, раз у нее все ходы записаны. И последнее сколько можно прощать не компетентность министру спорта Перфильеву он давно должен был отправлен в отставку

19.05.2021 13:58
- гость -

Так в итоге где смотреть то? У меня тюменского Регион-телекома нету, а МатчТв есть

19.05.2021 14:20
- гость -

чуть меньшую цену за свои услуги – 10,6 млн рублей против 10,7 соответственно.

Смешно. Матч тв могут смотреть все, а второе - это где?) Цена вопроса 100 тр.

19.05.2021 14:21
гость

смотреть в интернете, так же смотрели биатлон российский чемпионат, нормально

19.05.2021 14:34
- гость -

Значимость события сильно преувеличина

19.05.2021 14:35
1

Нечего было матч тв борзеть.

19.05.2021 14:37
для 19.05.2021 13:39 про

В статье написано аукцион и если торги проходили по 44-ФЗ, то запроса котировок не могло быть, т.к. НМЦК слишком большая, к сожалению подробную информацию о торгах не нашел.

19.05.2021 15:00
- гость -

Неправильно все это! Тюменскому Регион-телекому показывать только краевые и дворовые соревнования. А Федеральный канал имеет полное право освещать мировые соревнования. Это был бы еще один плюс нашему губернатору. Он это очень любит. Тем более было бы показано на всю Россию по цифровому мультиплексу. Эти сто тысяч кому в ближайшее время аукнутся.

19.05.2021 15:03
- гость -

19.05.2021 15:00
- гость -

Да лан. Рен-ТВ тоже федеральный. Его все смотрят?

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